Вирчис не мог поверить, что его предал близкий человек: стало известно, почему именитый украинский боксер мог совершить самоубийство

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .



Шатерникова вспомнила свою последнюю встречу с Вирчисом и рассказала, что он был в депрессии.



"В последний раз мы с ним виделись после его поста в фейсбуке. Было чувство, что нам нужно увидеться, поговорить. Мы с ним три часа пили чай на чердаке его дома, где он сделал комнату-музей со своими трофеями и призами. Мы обсуждали ситуацию, из-за которой он впал в депрессию, он не мог поверить, что его предал близкий человек, у него не укладывалось это в голове, они были близки, доверял ему, мы много говорили об этом, философствовали, что жизнь, к сожалению, преподносит нам такие "сюрпризы". Наверное, он очень доверял, где-то даже с детской наивностью верил в дружбу", - заявила вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.



В ночь с 27 на 28 января в Днепровском районе столицы прохожий обнаружил повешенное тело. Жена Владимира Вирчиса утром заявила в полицию, что ее муж исчез после того, как ночью ушел из дома. После этого выяснилось, что мертвым нашли именно бывшего боксера.



Владимиру Вирчису было 48 лет. На профессиональном ринге боксер провел 28 боев, в которых одержал 26 побед. Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004) и WBO (2005-2006) в супертяжелом весе.

28 января украинского боксера Владимира Вирчиса обнаружили повешенным в Киеве.

За три недели до смерти украинский боксер Владимир Вирчис опубликовал в соцсети пост, где признался, что переживает тяжелые времена и пытается начать жизнь с нуля.