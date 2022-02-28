Винтовки и пулеметы: Хорватия предоставит Украине оружие на €16,5 млн

Об этом заявил министр обороны Хорватии Марио Баножич, сообщает Total Croatia News .



Хорватия решила удовлетворить запрос Украины на вооружение и отправит его в количестве, достаточном для четырех бригад.



"Речь идет о винтовках и пулеметах тех калибров, которые просила украинская сторона", - сказал министр после заседания правительства, на котором обсуждалась военная помощь Украине.



Стоимость оружия составляет 16,5 млн. евро.



Хорватия также планирует объявить до 10 солдат для быстрого реагирования НАТО. Баножич отказался раскрыть больше информации о солдатах для этой миссии.



По его словам, власти следят за ситуацией в регионе, и по результатам разведки охрана военных объектов поднята на более высокий уровень.



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