Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, – информирует Еспресо.TV .



"Во время OSINT-анализа материалов, на которых изображены находящиеся в Украине войска РФ, работники ЦПД при СНБО Украины выделили "передовое" оборудование, используемое армией РФ, в частности: винтовка Мосина - Нагана – в различных модификациях находилась на вооружении до 1960-х гг.; пулемет "Максим" - последний факт применения зафиксирован в 1969 году; фургон УАЗ 452 ("Буханка") - невоенный небронированный автомобиль; фургон ГАЗ-3302 ("ГАЗель") - невоенный небронированный автомобиль; ️ самосвал КамАЗ- 5511 – невоенный небронированный автомобиль; ️ трицикл Loncin LX250ZH-11 – невоенное небронированное транспортное средство. Учитывая указанное, возникает вопрос об объективности рейтинга мощности передовых армий мира, потому что "второй" российская армия может быть только в фантазиях генералов МО РФ", - говорится в сообщении.



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