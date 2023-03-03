Виновные в военных преступлениях в США не смогут скрываться, - генпрокурор Гарланд

Об этом сказал генпрокурор США Меррик Гарланд на международной конференции United for Justice, передает Укринформ .

"До недавнего времени наша юрисдикция по военным преступлениям была ограничена... После начала российской агрессии Конгресс принял изменения в закон, которые позволят преследовать выявленных в США вероятных военных преступников из любой точки мира, и мы планируем делать так", - рассказал он.

Гарланд пояснил, что любое лицо, находящееся на территории США, может быть привлечено к ответственности.