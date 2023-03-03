Виновные в военных преступлениях в США не смогут скрываться, - генпрокурор Гарланд
Принятые в США законодательные изменения разрешают судебное преследование подозреваемых в военных преступлениях
Об этом сказал генпрокурор США Меррик Гарланд на международной конференции United for Justice, передает Укринформ .
"До недавнего времени наша юрисдикция по военным преступлениям была ограничена... После начала российской агрессии Конгресс принял изменения в закон, которые позволят преследовать выявленных в США вероятных военных преступников из любой точки мира, и мы планируем делать так", - рассказал он.
Гарланд пояснил, что любое лицо, находящееся на территории США, может быть привлечено к ответственности.
- 3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава российских террористов Владимир Путин и его сообщники должны получить справедливые приговоры.
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