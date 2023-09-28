Виноват Boeing: Ryanair сократит количество рейсов из-за нехватки самолетов

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Мы сокращаем количество самолетов на базе Шарлеруа на 3, самолетов на базе Дублина на 2, а также сократим 5 самолетов на 4 итальянских базах, включая Бергамо, Неаполь и Пизу. Также будет сокращено количество самолетов в Ист-Мидлендсе, Порту и Кельне", – сообщили в Ryanair.

Первые изменения в расписании полетов произойдут уже в октябре. К концу года лоукостер рассчитывает получить 14 ожидавшихся первоначально самолетов из 27. Нарушение графика поставок связано с накладками в производственных процессах на одном из заводов Boeing, а также с увеличением срока ремонта ранее переданных изготовителю самолетов.

В настоящее время лоукостер и американская авиастроительная компания работают над ускорением поставок с января по май следующего года. К маю производитель должен поставить Ryanair 57 самолетов.

В компании добавили, что текущие задержки не повлияют существенно на целевой показатель Ryanair годового объема перевозок, однако если они будут продолжаться в 2024 году, авиакомпании придется пересмотреть прогноз.

"Отмены рейсов вступят в силу с конца октября, и о них будет сообщено всем пострадавшим пассажирам по электронной почте в ближайшие дни. Пассажирам будет предложено перенести билеты на альтернативные рейсы или полное возмещение, если они того захотят", - отметил гендиректор авиаперевозчика Майкл О'Лири