Виноват Boeing: Ryanair сократит количество рейсов из-за нехватки самолетов
Крупнейший в Европе лоукостер Ryanair отменит часть запланированных на осенне-зимний период рейсов из-за задержек в поставках и ремонте самолетов Boeing
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Мы сокращаем количество самолетов на базе Шарлеруа на 3, самолетов на базе Дублина на 2, а также сократим 5 самолетов на 4 итальянских базах, включая Бергамо, Неаполь и Пизу. Также будет сокращено количество самолетов в Ист-Мидлендсе, Порту и Кельне", – сообщили в Ryanair.
Первые изменения в расписании полетов произойдут уже в октябре. К концу года лоукостер рассчитывает получить 14 ожидавшихся первоначально самолетов из 27. Нарушение графика поставок связано с накладками в производственных процессах на одном из заводов Boeing, а также с увеличением срока ремонта ранее переданных изготовителю самолетов.
В настоящее время лоукостер и американская авиастроительная компания работают над ускорением поставок с января по май следующего года. К маю производитель должен поставить Ryanair 57 самолетов.
В компании добавили, что текущие задержки не повлияют существенно на целевой показатель Ryanair годового объема перевозок, однако если они будут продолжаться в 2024 году, авиакомпании придется пересмотреть прогноз.
"Отмены рейсов вступят в силу с конца октября, и о них будет сообщено всем пострадавшим пассажирам по электронной почте в ближайшие дни. Пассажирам будет предложено перенести билеты на альтернативные рейсы или полное возмещение, если они того захотят", - отметил гендиректор авиаперевозчика Майкл О'Лири
- Напомним, в конце января О'Лири заявлял , что Ryanair набирает большое количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы сразу после завершения войны возобновить работу в Украине.
- 20 апреля генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил , что лоукостер готов быстро возобновить полеты в Украину, как только летать в стране станет безопасно.
- 20 июля во время визита в Киев руководство Ryanair пообещало возобновить полеты через 8 недель после открытия воздушного пространства из Киева, Львова и Одессы. Также рассказали о других планах по Украине.
- 21 сентября в Италии начали расследование против лоукостера Ryanair, обвинив его в злоупотреблении господствующим положением на рынке.
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