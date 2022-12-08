Винницкое предприятие экспортировало в Россию составляющие для ремонта военной техники
Правоохранители разоблачили украинское предприятие в Виннице, которое экспортировало в Россию комплектующие для ремонта военной техники во время военного положения
Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора .
"В ходе расследования исследуются факты торговли украинских предприятий с РФ и нелегального снабжения продукции для нужд военно-промышленного комплекса государства-агрессора", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничать со страной-спонсором терроризма.
Во время военного положения руководство наладило поставки составляющих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли - шестерни, секционные помпы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, используемые в военной технике.
"Для реализации противоправной схемы привлечен ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию РФ. С целью обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из РФ использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС" , – разъяснили правоохранители.
В этом году в Россию экспортированы составляющие, которые используются для ремонта военной техники более чем на 51 млн грн.
Правоохранители в ходе обысков изъяли финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с РФ.
- Напомним, 7 декабря сообщалось , что СБУ задержала в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для последующей передачи врагу.
- Правоохранители разоблачили противоправную деятельность предприятия Украины, производители запасных частей к механизмам имели бенефициарного владельца гражданина РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное