Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора .

"В ходе расследования исследуются факты торговли украинских предприятий с РФ и нелегального снабжения продукции для нужд военно-промышленного комплекса государства-агрессора", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничать со страной-спонсором терроризма.

Во время военного положения руководство наладило поставки составляющих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли - шестерни, секционные помпы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, используемые в военной технике.

"Для реализации противоправной схемы привлечен ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию РФ. С целью обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из РФ использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС" , – разъяснили правоохранители.

В этом году в Россию экспортированы составляющие, которые используются для ремонта военной техники более чем на 51 млн грн.

Правоохранители в ходе обысков изъяли финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с РФ.