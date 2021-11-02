Винницкий аэропорт начал реконструкцию взлетно-посадочной полосы
Винницкий аэропорт начал капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Facebook.
По словам Тимошенко, проект предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной 2500 м и шириной 45 м, рулежной дорожки шириной 23 м, перрона, установку метеооборудования, строительство аварийно-спасательной станции и другие работы.
"Капитального ремонта здесь не было больше 40 лет, оборудование уже изношено, а инфраструктура устарела. Притом, что это единственный функционирующий сертифицированный аэропорт в радиусе более 150 км: в его зону обслуживания входят рекордные 10 областей Украины и даже северные районы Молдовы", - заметил чиновник.
Он добавил, что объявленный подрядчиком срок окончания работ – конец 2022 года, однако государство со своей стороны готово сделать все зависимое, чтобы работы были ускорены и завершились уже к лету.
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