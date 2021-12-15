Винницкая и Хмельницкая области перешли из "красной" зоны карантина в "желтую"
15 декабря Винницкая и Хмельницкая области вернулись в "желтую" зону карантинных ограничений
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов .
Такое решение было принято 13 декабря на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей", - написал Олег Немчинов.
Кроме того, он напомнил, что 6 декабря в Украине вступили в силу новые правила карантина для "желтой" зоны.
Посещать общественные учреждения могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку о выздоровлении.
Для обслуживания посетителей работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов требуется по крайней мере одна доза вакцины против COVID-19.
В то же время посетители общественных заведений могут использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или COVID-сертификат об излечении.
В "желтой" зоне карантина общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.
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