Винницкая и Хмельницкая области могут выйти из "красной" зоны в ближайшее время, - Киевская школа экономики

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.



"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из "красного" уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев - сколько из протестированных образцов является положительным, являются подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19", - сказал Ганиченко.



По его словам, ближайшими к выходу из "красной" зоны Винницкая и Хмельницкая области.



"Это те области, где не превышен коэффициент обнаружения случаев", – пояснил Ганиченко.



Он отметил, что выход этих регионов из "красной" зоны сдерживает уровень госпиталей. Однако Киевская школа экономики ожидает, что в течение этой недели количество госпитализаций в Хмельницкой и Винницкой областях нормализуется, и удовлетворят показатели для выхода из "красной" зоны.



"А поскольку были выведены девять регионов, то мы ожидаем, что эти два тоже будут выведены", - добавил он.



Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики также подчеркнул, что в Украине в Украине третья волна коронавируса идет на убыль.



"Сейчас следует начать с того, что все эпидпоказатели стабилизируются и показывают неплохой спад", - сказал он.



По словам Ганиченко, в стране уже четвертую неделю подряд уменьшается количество выявленных случаев, госпитализаций и смертей.



"Мы в Киевской школе экономики считаем, что о стабильной стабилизации, несмотря на эту тавтологию, можно говорить после трех недель подряд такого спада", - отметил он.



Ганиченко отметил, что в некоторых странах случается, когда одна-две недели заболеваемость идет якобы спад, а затем снова растет – в таком случае нельзя говорить о прохождении пика.



"Но в Украине в рамках текущей волны, если, например, посмотреть на график заболеваемости, то можно говорить, что вот эта третья волна уже выходит из своего пика. Это не значит, что нет риска повторного роста. Но визуально на графике уже видно, что эта волна будет идти отдельно. То есть, следующий рост уже будет в новой, в четвертой волне", - пояснил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Напомним, в Украине за сутки 9 декабря зафиксировали более 11 тыс. случаев коронавируса, умерли 442 человека.

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