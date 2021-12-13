Винницкая и Хмельницкая область перейдут в "желтую" зону карантина с 15 декабря
С 15 декабря Винницкая и Хмельницкая области переходят в "желтую" зону карантина
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram.
"Государственная комиссия решила установить с 15 декабря "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей", – написал он.
Он напомнил, что в общественные учреждения в "желтой зоне" заходить могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ.
Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов также нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.
- Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что показатели заболеваемости COVID-19 позволяют вывести из "красного" уровня эпиднебезопасности Винницкую и Хмельницкую области.
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