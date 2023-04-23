Винница и Карлсруэ стали городами-побратимами
Винница и немецкий город Карлсруэ в воскресенье, 23 апреля, подписали соглашение о становлении городами-побратимами
Об этом в телеграмме написал винницкий городской голова Сергей Моргунов.
"Надеюсь, это начало большого пути партнерства, дружбы и доверия", - отметил чиновник.
Он подчеркнул, что, несмотря на то, что соглашение было подписано только сегодня, Карлсруэ поддерживает Винницу уже давно.
"Показателен был и тот факт, что Карлсруэ поддерживало Винницу, не дожидаясь формальной процедуры. Палатки для пунктов несокрушимости и генераторы помогли Виннице выстоять зимой", - объясняет мэр.
Моргунов отметил, что соглашение открывает новые возможности для обмена опытом, совместных проектов и коммуникации между жителями.
"Уже видим, в каких сферах можем работать дальше – пространственное развитие и мобильность, энергетика, ІТ и научная деятельность, культура и туризм. И конечно – евроинтеграция. Это актуальные направления для послевоенного восстановления и инновационного развития", – рассказал городской голова.
- В субботу, 22 апреля, в Ивано-Франковске подписали соглашение о побратимстве с немецким городом Потсдам.
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