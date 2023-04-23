Об этом в телеграмме написал винницкий городской голова Сергей Моргунов.

"Надеюсь, это начало большого пути партнерства, дружбы и доверия", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что соглашение было подписано только сегодня, Карлсруэ поддерживает Винницу уже давно.

"Показателен был и тот факт, что Карлсруэ поддерживало Винницу, не дожидаясь формальной процедуры. Палатки для пунктов несокрушимости и генераторы помогли Виннице выстоять зимой", - объясняет мэр.

Моргунов отметил, что соглашение открывает новые возможности для обмена опытом, совместных проектов и коммуникации между жителями.

"Уже видим, в каких сферах можем работать дальше – пространственное развитие и мобильность, энергетика, ІТ и научная деятельность, культура и туризм. И конечно – евроинтеграция. Это актуальные направления для послевоенного восстановления и инновационного развития", – рассказал городской голова.