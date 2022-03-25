Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, - информирует Еспресо.TV .





"Мы находимся под ракетным обстрелом. Поэтому сегодня призываю всех, если вы услышали сигнал воздушной тревоги - спускайтесь в укрытия и бомбоубежища", - заявил Борзов.



В свою очередь Командование Воздушных Сил ВС Украины сообщило, что рашисты выпустили шесть крылатых ракет.



"Часть из них сбила противовоздушная оборона. Остальные - попали в несколько сооружений, причинив существенные разрушения инфраструктуре", - говорится в сообщении.



Напомним, в Одесской области сбили три крылатые ракеты, - ОВА.

Войска РФ вошли в Кирилловку, Запорожской области, местные власти отказались от сотрудничества с оккупантами.