Об этом информирует в телеграме глава Винницкой ОВА Сергей Борзов .

"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области", - пишет Борзов.

Сообщается, что на месте удара работают спасатели.

Больше деталей сообщат впоследствии.

Воздушная тревога в Винницкой области началась в 12:51 и закончилась в 14:53.