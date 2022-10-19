Виннитчина подверглась ракетным обстрелам
Около двух часов дня 19 октября армия РФ обстреляла Винницкую область
Об этом информирует в телеграме глава Винницкой ОВА Сергей Борзов .
"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области", - пишет Борзов.
Сообщается, что на месте удара работают спасатели.
Больше деталей сообщат впоследствии.
Воздушная тревога в Винницкой области началась в 12:51 и закончилась в 14:53.
- 12 октября Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе.
- В Винницкой области в понедельник, 17 октября, около двух часов дня зафиксировано попадание российских ракет по объекту критической инфраструктуры.
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