Виннитчина переходит в "красную" карантинную зону с 18 ноября

Об этом написал министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.



Решение об установлении "красного" уровня эпидопасности было принято во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 15 ноября.



"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 14 ноября, в Винницкой области зафиксировали 608 случаев COVID-19. Умерли 29 человек, поправились 127 человек.

По состоянию на 15 ноября, на "красном" уровне эпидопасности находятся 17 областей и Киев. "Желтыми" остаются две области – Кировоградская и Тернопольская.