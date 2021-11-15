Виннитчина переходит в "красную" карантинную зону с 18 ноября
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям постановила, что с 18 ноября на территории Винницкой области начинает действовать "красный" уровень эпидемической опасности
Об этом написал министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.
Решение об установлении "красного" уровня эпидопасности было принято во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 15 ноября.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области", - говорится в сообщении.
- Напомним, за минувшие сутки, 14 ноября, в Винницкой области зафиксировали 608 случаев COVID-19. Умерли 29 человек, поправились 127 человек.
- По состоянию на 15 ноября, на "красном" уровне эпидопасности находятся 17 областей и Киев. "Желтыми" остаются две области – Кировоградская и Тернопольская.
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