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OPINION

Винниченко и "атамания": реинкарнация

Олеся Исаюк
18 июня, 2023 воскресенье
20:08
Мнение

Винниченковщина - не свобода слова. Несмотря на все заслуги отдельных ее представителей. Атамания не является борьбой за свободу Отечества. Несмотря на всю доблесть и патриотизме атаманов

Как-то никто не заметил, что в последней, с позволения сказать, бурной дискуссии, проявились две группы, которые с нами, наверное, уже лет триста. Просто меняются в формах. Первая группа – это винниченковщина. Вторая – атамания. Свое название обе получили в тот период, когда проявились ярче всего и нанесли наибольший по сей день вред.

Обе группы имеют две общие черты — мышление идеалами без особой привязки к реальной жизни и принципиальное недоверие к властям. И одно, и другое является прямым следствием длительного периода бездержавности.

Обе в своей страсти не отличают гражданского волеизъявления от сбора охлоса, демократии от охлократии, протеста против действий властей от игнорирования национальных символов, разумного самоограничения от насильственной цензуры... И имеют колоссальные проблемы с различением личных предпочтений и государственных интересов, равно как со здравым  государственническим прагматизмом. И обе категории следует ненавязчиво отслеживать. Ибо дело может не ограничиться ср*чем на весь фейсбук. И даже не ограничиться бросанием оппонентов в мусорный бак, заслуженно или нет.

Одни и другие уже успели проявить букет именно "своих" характерных черт. Носители "винниченковщины" запомнились сочетанием активной общественной позиции и порой удивления достойным идиотизмом в делах практической политики.

Еще в 2011-2012 годах лично я искренне обалдела от идеала "безлидерности". Каким чудом и дивом должна, к примеру, распределяться ответственность, а широкие массы должны прозреть, понять прекрасность общественного сектора и принять его веру — так никто и не объяснил. Поэтому учить урок о пользе структур и четкой ответственности пришлось на Майдане. Кто не выучил — в последние годы скатился до "городских сумасшедших" с лозунгами типа настоящий майдановец тот, кто принципиально не принадлежит ни к одной партии.

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Хорошее образование, знание, как оно должно быть вместе с фактической отлученностью в течение поколений от реальных процессов дали "синдром российского интеллигента" - то есть гиперкритичность, сочетаемую с прожектерством и сверхвысокими, часто невыполнимыми в реальности требованиями, равно как и мышление понятиями и процессами, а не конкретными людьми. Ко всему добавилась "темная сторона" человеческой природы - амбиции, страхи, иррациональные неприятия и еще ряд всякого.

Отдельные высказывания "просвещенного класса" навевают сравнение с якобинцами. В свое время в революционной Франции якобинцы с достойным удивления пылом пытались сделать все "как правильно". У них было достаточно хорошее образование, чтобы понимать, что не так и сформулировать видение, как это можно и нужно исправить. Но не было чего-то другого — может, здорового прагматизма, может, политического чутья — чтобы понять, что теоретическое знание и искреннее стремление к лучшему — это еще не все.

Добрыми намерениями, как известно, устлана дорога в ад... Якобинцев она довела до гильотины. Равно же к казням по принадлежности к "первому состоянию" и "второму" тоже. Надо ведь было как-то отличать тех, кто "хороший" и "плохой". Еще якобинцы отличались претенциозностью и уязвимым самолюбием – трудно устоять перед таким соблазном, когда ты явно образованнее основной массы населения и волей судьбы и истории оказался на верху одного из великих европейских государств.

С другой стороны, еще в 2014-2015 году сформировалась широкая прослойка добровольцев, которая получила вливание в виде тех, кто пришел к военкоматам в феврале 2022 года. На войне такие люди действительно золотые солдаты: инициативные, с быстрой реакцией, хорошо развитым чувством локтя и этикой взаимопомощи.

Но солдаты специфичны – они тяжело переносят бюрократию и дисциплину. Это показали попытки в 2014-2015 годах мобилизовать самообороновцев и членов "Правого Сектора" в армию и Национальную гвардию - далеко не все из тех, кто отстаивал Майдан, захотели становиться частичками налаженной военной машины. К военной политике всех правительств найдется немало замечаний – но потенциальные махновцы оказались в системе. Впрочем, как показывает практически каждая бурная дискуссия на темы, затрагивающие то ли военные проблемы, то ли конкретные личности из военной и ветеранской тусовки — их специфическая ментальность никуда не делась.

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А она включает, в частности, чувство полного права организовывать все по собственному желанию. Второй признак – категорическое невосприятие дисциплины, наброшенной сверху из соображений абстрактного "порядка". Они подчиняются только тому, кого уважают, и в основном четко отдают себе отчет, за что именно. Часто воины-добровольцы, привыкшие воспринимать мир по схеме "хороший - плохой", "свой - чужой" и "по гамбургскому счету" с точки зрения справедливости, неспособны к прагматичному политическому расчету, тем более - компромиссам или поиску стратегии. Политическая наивность, как и уязвимость, — это о них, к сожалению.

Слепота к этим "темным сторонам" является прямым следствием закрепленного в коллективном сознании образа "настоящего героя" в виде бравого козака, который открыто и честно лупит всех врагов из бооольшой пушки и тут же наступает всеобщее благоденствие.

Большая часть "бурных дискуссий" в сети приобретает свой размах собственно из-за не менее бурной деятельности обеих групп и присущих обеим ориентированности исключительно на идеал и несдержанность. Особую остроту приобретают те дискуссии, где фигурируют власти. Отнюдь не стал исключением актуальный скандал — также благодаря тому, что обеими категориями очень легко манипулировать.

Единственная радость – сто лет назад "винниченки" определяли направление украинской политики и принимали решения. А атаманы тогда сыграли немалую роль в том, что территория Украины превратилась в войну всех против всех. Сейчас идейные потомки первых – только часть образованного класса, а идейные потомки вторых – надежно впихнуты в одежды пусть несовершенной, но работающей системы.

Потому что винниченковщина - не свобода слова. Несмотря на все награды отдельных ее представителей.

Атамания не является борьбой за свободу Отечества. Несмотря на всю доблесть и патриотизм атаманов.

Свидетельствую это именем жертв Руины, атамании и многочисленных жертв внутриукраинских противостояний.

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