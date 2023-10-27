Винграновский ART FEST впервые пройдет в Николаевской области

В рамках фестиваля состоятся встречи со знаковыми фигурами украинской культуры, художественная выставка, литературные чтения, музыкальный перформанс, драматический спектакль, кружки, лекции и кинопоказ.

Еспресо – информационный партнер Винграновский ART FEST.

"Проект многогранен, как и сам Винграновский, и призван представлять творчество и личность художника как культурную твердыню украинского юга", - комментируют организаторы события.

Винграновский - поэт, кинорежиссер, актер, детский писатель, прозаик, общественно-политический деятель и украинец, является продолжателем и последователем Шевченко, учеником Довженко, собратьем диссидентов шестидесятников.

Цель фестиваля не развлекательная, а просветительская и благотворительная – во время его проведения организаторы будут собирать донаты на нужды обороны Украины.

"Фестиваль Николая Винграновского - это духовная и смысловая деоккупация и деколонизация украинского юга. - рассказывает режиссер и автор идеи Александр Высоцкий. - Удивительно даже не то, что "Винграновский ART FEST" начинается в 2023 году, во время горячей войны. Странно, почему такой события не произошло раньше, почему в городе, где родился Николай Степанович, до сих пор нет памятника художнику?

Организаторами мероприятия выступили: создатели Фестиваля Тараса Шевченко "Ше.Fest", Благотворительный фонд "Ангелы непокоренных", ПМДГО "МИР", БФ "Первомайщина – наш оберег".

Вход на все локации свободный с обязательным соблюдением норм безопасности военного времени.

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