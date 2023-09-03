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"Винегрет из ПВО": в Воздушных силах рассказали о готовности к массированным атакам РФ по энергетике

3 сентября, 2023 воскресенье
10:33
Война с Россией

На фоне возможных российских атак по энергетической инфраструктуре Украины осенью Воздушные силы укрепляют свои средства. У РФ уже нет столько ракет, как в прошлом году, но в то же время увеличивается производство ударных БПЛА

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Мы укрепляем наши воздушные силы, все Силы обороны укрепляют свою ПВО. Понятно, что ПВО малого радиуса действия не имеет такой дистанции для уничтожения воздушных целей, но если их будет больше, то и результат будет лучше", - отметил представитель ВС ВСУ.

По его словам, российские атаки по энергетической инфраструктуре Украины начались 11 сентября прошлого года с обстрелов Харьковской ТЭЦ. С того дня и до 9 марта 2023 года силы ПВО уничтожили 750 вражеских крылатых ракет и почти столько же ударных БПЛА.

"Выстояли тогда, безусловно, будем стоять и сейчас. Ракет у них (россиян, - ред.) уже столько нет, как в прошлом году. Однако они налаживают производство дронов, и к этому надо быть готовыми", - подчеркнул Игнат.

По его мнению, украинцы и, в частности, энергетики уже подготовились к возможным обстрелам энергетической инфраструктуры. Противовоздушная оборона тоже к этому готова.

"Год назад у нас вообще не было западных средств среднего радиуса действия. У нас только осенью появились первые NASAMS и IRIS в очень ограниченном количестве. Если посмотреть, сегодня мы имеем такое разнообразие средств ПВО, которого нет во всем мире.

Как шутят наши зенитчики, такой себе винегрет... Вся эта ПВО сегодня работает и приносит свой результат, дополняет советские системы, которые до сих пор работают у нас достаточно эффективно, - это и С-300, и "Бук-М1", и С-125. Весь этот винегрет работает и приносит результат", - рассказал представитель ВС ВСУ.

Игнат отметил, что наземную систему ПВО эффективно дополнил бы истребитель F-16, который мог бы уничтожать вражеские крылатые ракеты и дроны.

  • В ночь на воскресенье, 3 сентября, российские террористы запустили ударные БПЛА для атаки портовой инфраструктуры Одесской области, в результате чего пострадали 2 человека. Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 "шахеда".
Украина
Россия
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