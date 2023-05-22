Об этом пишет Variety.

Он также отметил, что один из спин-оффов будет посвящен женским персонажам.

"Я начал разрабатывать женский спин-офф... в 2017 году вместе с другими спин-оффами, и чем быстрее я опубликую финал основной саги, тем быстрее я смогу запустить все спин-оффы", – отметил актер.

Дизель также сказал, что ему "горько думать о финале" франшизы и что персонажи ленты заслуживают, "чтобы их видели больше".