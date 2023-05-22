Вин Дизель заявил, что уже готовит спин-оффы к "Форсажу", один из фильмов он посвятит женским персонажам
Вин Дизель, исполнитель роли Доминика Торетто, рассказал, что уже готовит спин-оффы к киносаге "Форсаж", 10 часть которой вышла 19 мая этого года
Об этом пишет Variety.
Он также отметил, что один из спин-оффов будет посвящен женским персонажам.
"Я начал разрабатывать женский спин-офф... в 2017 году вместе с другими спин-оффами, и чем быстрее я опубликую финал основной саги, тем быстрее я смогу запустить все спин-оффы", – отметил актер.
Дизель также сказал, что ему "горько думать о финале" франшизы и что персонажи ленты заслуживают, "чтобы их видели больше".
- Бюджет "Форсажа 10" составил $340 млн, что сделало его одним из пяти самых дорогих фильмов в мире.
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