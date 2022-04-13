"Вильярреал" сенсационно выбил "Баварию" из Лиги чемпионов
В 1/4 финала Лиги чемпионов испанский "Вильярреал" прошел немецкую "Баварию"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В ответном матче "Вильярреал" сумел на выезде сыграть 1:1 и по сумме двух матчей пройти "Баварию" - 2:1.
Сегодня "Бавария" первой забила и вышла вперед на 52-й минуте благодаря голу Роберта Левандовского. "Вильярреал" сравнял на 88-й. У немцев уже не было времени спастись от вылета.
В полуфинале "Вильярреал" сыграет с победителем пары "Бенфика" – "Ливерпуль", которые встретятся вечером 13 апреля.
Лига чемпионов
Четвертьфинал
12 апреля
"Бавария" (Германия) – "Вильярреал" (Испания) 1:1 (Первый матч – 0:1)
Голы: Левандовские, 52 – Чуквуэзе, 87
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное