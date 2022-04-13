"Вильярреал" сенсационно выбил "Баварию" из Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



В ответном матче "Вильярреал" сумел на выезде сыграть 1:1 и по сумме двух матчей пройти "Баварию" - 2:1.



Сегодня "Бавария" первой забила и вышла вперед на 52-й минуте благодаря голу Роберта Левандовского. "Вильярреал" сравнял на 88-й. У немцев уже не было времени спастись от вылета.



В полуфинале "Вильярреал" сыграет с победителем пары "Бенфика" – "Ливерпуль", которые встретятся вечером 13 апреля.



Лига чемпионов



Четвертьфинал



12 апреля



"Бавария" (Германия) – "Вильярреал" (Испания) 1:1 (Первый матч – 0:1)



Голы: Левандовские, 52 – Чуквуэзе, 87

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb