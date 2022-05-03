"Вильярреал" - "Ливерпуль": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра состоится в Вильреале и начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине полуфинал покажет Megogo. В первой встрече в Ливерпуле победу одержали англичане – 2:0.

Лига чемпионов

1/2 финала. Повторный матч

3 мая, Вильярреал, "Эстадио-де-ла-Керамика"

22:00. Прямая трансляция на Megogo

"Вильярреал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

Первый матч – 0:2

26 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал" – 4:3.

27 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпуль" выиграл "Вильярреал" со счетом 2:0.

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