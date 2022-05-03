"Вильярреал" - "Ливерпуль": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
Во вторник, 3 мая, испанский "Вильярреал" будет принимать английский "Ливерпуль" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра состоится в Вильреале и начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине полуфинал покажет Megogo. В первой встрече в Ливерпуле победу одержали англичане – 2:0.
Лига чемпионов
1/2 финала. Повторный матч
3 мая, Вильярреал, "Эстадио-де-ла-Керамика"
22:00. Прямая трансляция на Megogo
"Вильярреал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)
Первый матч – 0:2
- 26 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал" – 4:3.
- 27 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпуль" выиграл "Вильярреал" со счетом 2:0.
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