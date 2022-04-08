Об этом говорится в заявлении Киноакадемии, цитируемом CNN.

"Совет решил, что в течение 10 лет, начиная с 8 апреля 2022 года, мистеру Смиту не будет позволено посещать какие-либо мероприятия или программы Академии лично или виртуально, включая, но не ограничиваясь, церемонию вручения наград Академии". Об этом заявили президент Академии Дэвид Рубин и генеральный директор Дон Хадсон.



Соответствующее решение было принято на заседании Совета управляющих, которое состоялось накануне в Лос-Анджелесе. Встреча, запланированная на 18 апреля, была ускорена после того, как на прошлой неделе Смит объявил о своей отставке из Академии.

В ответ Смит обнародовал краткое заявление: "Я принимаю и уважаю решение Академии", – сказал актер CNN.



Напомним, во время вручения Оскара-2022 в прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит ударил своего коллегу Криса Рока. Это было ответом на неуместную шутку о жене актера, актрисе Джаде Пинкетте Смите.