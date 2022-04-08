8 апреля благодаря гуманитарным коридорам эвакуировано 6 665 человек, - Ирина Верещук
Виллу Смиту запретили посещать церемонии "Оскара" следующие 10 лет
Уилл Смит не будет допущен к церемонии вручения премии "Оскар" в течение следующих 10 лет из-за того, что он ударил комика Криса Рока на сцене во время празднования победителей этого года.
Об этом говорится в заявлении Киноакадемии, цитируемом CNN.
"Совет решил, что в течение 10 лет, начиная с 8 апреля 2022 года, мистеру Смиту не будет позволено посещать какие-либо мероприятия или программы Академии лично или виртуально, включая, но не ограничиваясь, церемонию вручения наград Академии". Об этом заявили президент Академии Дэвид Рубин и генеральный директор Дон Хадсон.
Соответствующее решение было принято на заседании Совета управляющих, которое состоялось накануне в Лос-Анджелесе. Встреча, запланированная на 18 апреля, была ускорена после того, как на прошлой неделе Смит объявил о своей отставке из Академии.
В ответ Смит обнародовал краткое заявление: "Я принимаю и уважаю решение Академии", – сказал актер CNN.
Напомним, во время вручения Оскара-2022 в прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит ударил своего коллегу Криса Рока. Это было ответом на неуместную шутку о жене актера, актрисе Джаде Пинкетте Смите.
Напомним, во время вручения Оскара-2022 в прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит ударил своего коллегу Криса Рока. Это было ответом на неуместную шутку о жене актера, актрисе Джаде Пинкетте Смите.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Россия усиливает пропаганду среди военных, оккупанты боятся звонков из Украины и Беларуси, – разведка
Российские военные в Беларуси скупают все золото, ходят по барам, насилуют людей – уже есть доказательства изнасилования девушек, – основательница ОО "Белорусский Майдан"
Киев
+8°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.62
- Актуальное
- Важное
2022, суббота
9 апреля
00:28
"Путин – чудовище": звезда сериалов "Беверли Хилс" и "Волшебницы" отреагировала на ракетный удар врага по вокзалу Краматорска
2022, пятница
8 апреля
23:38
Российские пропагандисты так спешили обвинить Украину, что случайно выдали свою виновность – Зеленский
23:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 8 апреля
22:43
Acer, EPAM и EarthDaily Analytics присоединились к технологической блокаде России и Белоруссии
22:38
Евросоюз ввел персональные санкции против более двух сотен россиян. Среди них – и дочери Путина
22:27
Без Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi. Корпорация Mitsubishi Motors прекращает работу в России
21:54
Великобритания должна возглавить процесс по выдаче ордера на арест Путина, - депутат британского парламента
21:20
Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа, - Андрей Шевченко отреагировал на трагедию в Краматорске
21:14
Словакия вместо переданной Украине системы ПВО С-300 получила от США ракетный комплекс Patriot
20:58
Хранилище отработанного ядерного топлива на ЧАЭС во время оккупации не пострадало, – Энергоатом
20:49
Боррель после встречи с Зеленским объявил, что ЕС выделит еще 500 млн евро на оружие для Украины
20:09
Эксклюзив
Россияне используют мобилизованных из ЛДНР как пушечное мясо, 20-40 убитых при каждой атаке на наши позиции, - Гайдай
19:56
Порошенко на ЧАЭС: международные санкции должны распространяться на Росатом, создающий ядерную угрозу всему миру
19:30
С начала полномасштабной войны в Украине государства-партнеры выдворили 443 российских дипломата