Вилкул сообщил о "прилете" в Кривом Роге
Российско-оккупационные силы открыли огонь по Днепропетровской области
Об этом вечером в субботу, 9 июля 2022 года, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул у себя в Telegram .
"Прилет" произошел в районе Радушное", – отметил он.
Последствия уточняются.
Вилкул также заявил об ограничении движения автотранспорта и населения.
- 8 июля российские оккупанты били в пригороде Запорожья, от разрыва ракет дома остались без крыши, окон и с иссеченными стенами.
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