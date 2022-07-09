Вилкул сообщил о "прилете" в Кривом Роге

Об этом вечером в субботу, 9 июля 2022 года, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул у себя в Telegram .

"Прилет" произошел в районе Радушное", – отметил он.

Последствия уточняются.

Вилкул также заявил об ограничении движения автотранспорта и населения.

8 июля российские оккупанты били в пригороде Запорожья, от разрыва ракет дома остались без крыши, окон и с иссеченными стенами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb