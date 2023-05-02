Виктория Сюмар: Залужный поддерживает увеличение оплаты на передовой и отпуска до 30 дней

Об этом сообщила в Facebook народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

Она также отметила, что есть шансы принять инициативу фракции и увеличить отпуск военным до 30 дней.

"Чтобы заблокировать все-таки 30 тысяч, ОП отправил в Раду все военное руководство, перед тем подписав от них письмо. Это прием называется - Тяжелая артиллерия. Потому как говорит министр финансов - денег в стране нет. Зато проблема с оплатой военнослужащих есть. И ее точно нужно решать, даже если не в формате принятой ранее правки", – отмечает Сюмар.

"Все, что прозвучало от генерала Залужного, – это просьба увеличить оплату тем, кто сегодня в окопах, потому что при такой интенсивности огня, 100 тысяч – мало. Как мало раненым 700 грн в месяц и курсантам", – пишет Сюмар.

"Кстати, Главком поддержал нашу инициативу про 30 дней отпуска военным вместо 10 дней. Это самая тяжелая работа в мире. С которой до сих пор нельзя уволиться (демобилизоваться). Воины должны иметь отпуск и хотя бы месяц в году видеть своих детей", - отметила Виктория. Сюмар.

"В Раде будет создана рабочая группа из всех, которая в течение 10 дней должна предложить справедливое распределение и справедливое увеличение оплаты военным. Дай Бог мудрости. Потому что не уважать свою армию во время войны - это самый большой абсурд", - резюмирует народный депутат.