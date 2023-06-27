Виктория Сюмар: законопроект 9342 не решает вопрос 30 тысяч, потому что правительство просто "переписало" свое постановление, но удалось решить часть других проблем
Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар в эфире телеканала «Прямой» сообщила, что в ближайшее время должен быть принят во втором чтении законопроект 9342, который в частности должен был урегулировать вопрос денежных выплат военным
Об этом пишет сайт партии "ЕС".
"Это так называемый законопроект по военным, который нарабатывался рабочей группой по нашей инициативе. Ключевая цель была – вернуть 30 тыс. всем украинским военным, а также решить ряд неотложных вопросов. Буду абсолютно откровенной: этот законопроект не решает вопрос 30 тыс. Здесь сделал все возможное для того, чтобы просто переписать действующее постановление в проект закона", - отметила Сюмар.
"Что касается других проблем, то они действительно имеют шанс на решение, это в частности проблема с оплатой после двух месяцев раненым, потому что реально лечение и реабилитация занимают гораздо больше времени, людей выводят за штат, они получают 700-800 грн по состоянию на сейчас. Они будут получать 20 тыс. пока не вылечятся", – рассказывает депутат.
"Также будет урегулирован вопрос по курсантам, им тоже повысят выплаты. Минимальная плата инструкторам будет составлять 15 тыс. грн", – рассказала Виктория Сюмар.
"Трудная действительно дилемма, поддерживать ли законопроект, который должен был бы решить проблему доплаты 30 тыс. всем военнослужащим, потому что это очевидно самая тяжелая работа в мире и точно самая тяжелая работа сегодня в Украине. Сегодня стоит вопрос о существовании украинской государственности, и нужно это уважение к военным. С другой стороны, остальные проблемы должны быть тоже решены, в том числе по раненым. Хотя бы часть проблем удастся решить уже в ближайшее время", – говорит Виктория Сюмар.
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