Виктория Сюмар: законопроект 9342 не решает вопрос 30 тысяч, потому что правительство просто "переписало" свое постановление, но удалось решить часть других проблем

Об этом пишет сайт партии "ЕС".

"Это так называемый законопроект по военным, который нарабатывался рабочей группой по нашей инициативе. Ключевая цель была – вернуть 30 тыс. всем украинским военным, а также решить ряд неотложных вопросов. Буду абсолютно откровенной: этот законопроект не решает вопрос 30 тыс. Здесь сделал все возможное для того, чтобы просто переписать действующее постановление в проект закона", - отметила Сюмар.

"Что касается других проблем, то они действительно имеют шанс на решение, это в частности проблема с оплатой после двух месяцев раненым, потому что реально лечение и реабилитация занимают гораздо больше времени, людей выводят за штат, они получают 700-800 грн по состоянию на сейчас. Они будут получать 20 тыс. пока не вылечятся", – рассказывает депутат.

"Также будет урегулирован вопрос по курсантам, им тоже повысят выплаты. Минимальная плата инструкторам будет составлять 15 тыс. грн", – рассказала Виктория Сюмар.

"Трудная действительно дилемма, поддерживать ли законопроект, который должен был бы решить проблему доплаты 30 тыс. всем военнослужащим, потому что это очевидно самая тяжелая работа в мире и точно самая тяжелая работа сегодня в Украине. Сегодня стоит вопрос о существовании украинской государственности, и нужно это уважение к военным. С другой стороны, остальные проблемы должны быть тоже решены, в том числе по раненым. Хотя бы часть проблем удастся решить уже в ближайшее время", – говорит Виктория Сюмар.