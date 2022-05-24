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Виктория Сюмар: власти пора уже понять, что Украина – не Россия

24 мая, 2022 вторник
15:31
Общество

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар жестко ответила Алексею Арестовичу на его заявления, будто "тему разминированного Чонгара начали качать "порохоботы"

Свое мнение Сюмар высказала в Facebook.

"Цитата, поразившая утром: "Арестович заявил, что "пакт о ненападении" между властью и партией Порошенко продержался 23 дня, после чего "порохоботы" начали качать темы якобы разминированного Чонгара, нежелания нынешней власти вступать в НАТО и специальной "сдачи" Мариуля". Это же как надо не уважать украинский народ, чтобы считать, что вопросы о разминировании Чонгара и окружении Мариуполя возникают только по "указке Порошенко"?" - написала Сюмар.

Нардеп напомнила, что Украина – не Россия, поэтому гражданское общество задает власти актуальные вопросы.

"Все остальные без мозгов? Вопросов не имеет права возникать, и их нельзя ставить даже в соцсетях, потому что подобные арестовичу внедрили в стране тотальную ТВ-цензуру? Зря ребята не поняли, что Украина – не россия. И никогда ею не будет. Здесь есть гражданское общество и оно будет ставить вопросы. И не надо про "не ко времени". Потому что во время войны вовремя не решенные вопросы и проблемы часто стоят слишком дорого - платить приходится человеческими жизнями", - написала Сюмар.

Также Сюмар подчеркнула, что наличие полномочий предусматривает ответственность за ситуацию в стране и на фронте, и призвала представителей власти слушать и уважать свой народ.

"И еще одно: во время войны власть означает ответственность. Так же, как и в мирное время. Ответственность как за ситуацию на фронте, так и за внутреннее единство тоже. Ответственность – это уважать и слышать собственный народ. И сохранить страну", - подытожила Сюмар.

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