Виктория Сюмар объявила сбор средств на комплекс БПЛА "Посейдон" для артиллеристов 43-й бригады, половину оплатит Фонд Порошенко
Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар объявила сбор средств на комплекс БПЛА "Посейдон" для артиллеристов 43-й бригады, которая дислоцируется на Киевщине
Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .
Стоимость комплекса из трех беспилотников и станции управления - 340 тысяч евро, половину из них оплатит Фонд Порошенко.
"Я не воспринимаю фразу: надо умирать за Украину. За Украину нужно жить и убивать ее врагов. И поэтому мы взялись за очень амбициозное дело – собрать половину средств на уникальный комплекс беспилотников "Посейдон", который является глазами нашей украинской артиллерии. Комплекс – это система управления и три "птички". Он стоит 340 тысяч евро. Мы собираем 170 тысяч, вторую половину средств оплачивает Петр Порошенко", – объясняет Сюмар.
"Беспилотники – это самая необходимая вещь в современной войне. Потому что они дают возможность видеть цели и дают возможности их поражать без непосредственного участия человека. Мы хотим купить лучший беспилотный комплекс "Посейдон" для артиллеристов 43-й бригады. Кстати, "Посейдон" целиком может быть и ударным, то есть нести взрывчатку и уничтожать врага", – отметила Сюмар.
"43-я бригада – это ребята, которые вместе с 72-й бригадой разбили и наконец вытеснили россиян из-под Киева. И столица вернулась к жизни. К нормальной жизни должна вернуться вся Украина! Сейчас 43-я на Донбассе. Но никто не сомневается - если мы не разобьем россиян там, они снова придут сюда. Они пойдут так далеко, как мы им позволим. Но мы не позволим. Мы будем настоящим тылом. Мы будем донатить, волонтерить и покупать для ВСУ то, что дает возможность убивать врага. Как можно больше врагов", – отмечает Виктория Сюмар.
"Помогите нам собрать на комплекс "Посейдон", а мы потом покажем видео, как с помощью "Посейдонов" наши ребята уничтожают технику врага!" - пишет депутат.
"5169330530160180 – карточка БФ "Надежный тыл" в ПриватБанке. Это целевой сбор только под "Посейдоны". Мы отчитаемся о каждой копейке. Давайте вместе сделаем так, чтобы быстрее закончить эту войну. Артиллерия + "Посейдоны" – это формула нашего успеха",– убеждена Сюмар.
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