"Только факты:

Минские соглашения не предусматривали территориальные потери. Ни Крыма, ни Донбасса. А наоборот – возвращение их мирным путем. Где измена? Минские соглашения предусматривали вывод российских войск с территории Донбасса. И нарушил это путин. Где измена? А кто не хотел выполнять Минские договоренности? Не Украина. кремль хотел от них избавиться, не Украина. Россию они держали в повиновении, не Украине. Именно Минские договоренности продемонстрировали всему миру, что путин недоговороспособный, и это сильный ход Киева. Где же предательство? Минские соглашения дали нам самое дорогое время. Пора создать современную армию натовского образца. ВСУ, которые год назад оказались способными защитить страну", – перечислила Сюмар.

"И это совсем другая армия, чем та, которая была изрезана и продана за бесценок (техника и танки), уничтожена (ракеты и снаряды) и просто доведена до предела министром обороны - гражданином россии Лебедевым и предыдущими правительствами. Или вы помните босые" и голые батальоны ребят, которые формировались с Майдана, в основном волонтерами, потому что в госказне был ноль? Я помню», – пишет Виктория Сюмар.

Она констатирует: в 2019 году новой власти досталась современная натовская армия, с уникальными украинскими разработками – артиллерийская система Ольха, ракеты Нептун. Богданы, Стугны, Корсары и прочее.

"Да. Чтобы это создать, нужно было время. И мы его выиграли, благодаря Минским соглашениям. Все пять лет вместе с партнерами настаивая на выводе российских войск. Мы получили дипломатическую поддержку, построили армию и объединили общество национальным сознанием – да , языком, верой, культурой", – отмечает депутат.

"И на это тоже нужно было время. Минские соглашения – давали шанс избежать большой войны. И это о сотнях тысяч сохранившихся жизней… И еще. Благодаря Минским договоренностям Украина взрослела, а демократия утверждалась в государстве. И в Украине были честные и справедливые выборы, благодаря которым был избран шестой президент", – считает Сюмар.

"Поэтому "предательские минские соглашения" – это примитивное клише, которое очень похоже на еще одно еще недавно любимое юмористами клише: "Потому что путин нападет". Многие смеялись. Сейчас не смешно. Это клише точно стоило бы переосмыслить в стране с 20% оккупированной территории и таким количеством жертв и разрушений. И предательство наверняка стоит поискать в другом месте. Может там, где лейтенант Баканов?", – резюмирует Виктория Сюмар.