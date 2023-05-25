Виктория Нуланд рассказала, сколько времени готовилось украинское контрнаступление
Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что контрнаступление Украины готовилось около 5 месяцев
Об этом она сказала во время 15-го ежегодного Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", говорится на сайте КБФ.
"Украина и победит, и будет преуспевающей. Это то, над чем мы сейчас работаем в Вашингтоне. В то время как вы планируете контрнаступление, над которым мы вместе работаем 4-5 месяцев, мы начинаем обсуждать с представителями украинской власти, с нашими друзьями в Киеве, с гражданскими и военными будущее Украины", - сказала она.
Заместитель Госсекретаря добавила, что сейчас Соединенные Штаты помогают Украине выстроить безопасность и военную мощь таким образом, чтобы они были достаточным сдерживающим фактором для России, чтобы она в будущем не смогла больше начать новую войну.
Кроме того, по ее словам, у Украины есть все, чтобы двигаться к членству в ЕС.
"Говоря об украинской экономике, речь идет не только о выживании, но и о процветании. Мы считаем, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы двигаться к своему членству в Евросоюзе и играть существенную роль, чтобы не только процветать самим, но и направлять свои усилия по росту устойчивости и согласия всей Европы", - подчеркнула Виктория Нуланд.
Украина, отметила она, способна создавать рабочие места в IT-сфере и сфере производства, а также обеспечить работой переселенцев и украинских защитников, которые после завершения войны вернутся с фронта.
Напомним, 25-26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум безопасности "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO" с участием известных международных деятелей. На Форуме, в частности, будет сформирован Совбез КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.
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