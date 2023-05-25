Виктория Нуланд: Если Путин не выведет войска из Украины, он поставит под угрозу свою армию и экономику

Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время 15-го ежегодного Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", говорится на сайте КБФ.

Она отметила, что Украина сегодня готовится к контрнаступлению, и Путин должен понять, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Если он не выйдет из Украины – он поставит под угрозу все свои войска, все свои деньги и экономическую мощь страны. Украина в конце концов победит и в любом случае будет частью европейской демократии", – подчеркнула Виктория Нуланд.

"В России все больше тел будет возвращаться в цинковых гробах, и они осознают масштаб трагедии. Трагедия происходит не только в Украине, в России тоже. Вопрос к Путину, понимает ли он, что его руководство внутри страны терпит поражение?", - подчеркнула она.

Кроме того, отвечая на вопрос, что может ожидать Украина от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО, Виктория Нуланд заверила, что Альянс намерен более четко выразить свою поддержку.

"Я думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили. Что мы поддерживаем Украину, которая все больше становится демократической и сильной. И мы поддерживаем ее в долгосрочной перспективе – как каждая отдельная страна-член Альянса, так и коллективно", – сказала она.

"Мы также сотрудничаем в области разведки, кибербезопасности и украинцы увидят эти мощные отношения между НАТО и Украиной", - резюмировала Виктория Нуланд.

Напомним, 25-26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум безопасности "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO" с участием известных международных деятелей. На Форуме, в частности, будет сформирован Совбез КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.