Виктории Спартц предлагали встретиться с Ермаком, однако она отказалась, - CNN

Об этом пишет CNN.

Издание сообщает, что Спартц, первый родившийся в Украине член Конгресса США, выразил желание присоединиться к делегации Конгресса во время визита в Украину, но она не была приглашена. Она использовала свои деньги, чтобы прилететь к границе Украины с Польшей, а там связалась с законодателями, чтобы присоединиться к некоторым их встречам.

Члены, которые были частью официальной поездки, сообщили CNN, что Спартц была "спорной", "обвинительной" и "неполезной" во время ключевых встреч с членами НАТО, генералами и чиновниками.

По данным анонимных источников, украинские чиновники предложили организовать встречу с Ермаком, чтобы прояснить ситуацию, но она отказалась принять ее.

Спартц признала, что ей предлагали встретиться с Ермаком после того, как она направила письмо Байдену, но тогда МИД Украины раскритиковало ее нападки на Ермака как "цинические" и "безосновательные".

"Я решила, что эта встреча будет непродуктивной при таких обстоятельствах", - сказала она.

Журналисты сообщают, что в смс-сообщении помощнику Зеленского 24 июня Спартц предлагала "связать" помощника "с нужными людьми", которые, по ее словам, могут помочь украинской армии победить.

"Вы хотите, чтобы я отправила кого-то хорошего, чтобы обсудить тренировки, когда вы вернетесь, или, возможно, он сможет встретиться с Резниковым или кем-то другим на следующей неделе? Некоторые из них также могут привезти очень современное оборудование для использования... он сделает это как услугу для вас и для меня, поэтому нам придется держать эти встречи не для протокола", – написала Спартц.

Отвечая на вопрос об этих текстах, Спартц сказала CNN, что они были вырваны из контекста, и что она просто пыталась помочь наладить связи со всеми, кто хочет помочь Украине выиграть войну, особенно с некоторыми ветеранами, которые могут дать бесплатные и беспристрастные. советы как услугу я, потому что они мои друзья".

18 мая Виктория Спартц, первая этническая украинка, вошедшая в Конгресс США, посетила Запорожье.

9 июля член Палаты представителей США Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой дать объяснения по безопасности переговоров с руководителем Офиса Президента Ермаком. В МИД Украины отреагировали на заявление.

14 июля конгрессвумен Виктория Спартц в очередной раз призвала организовать надлежащий надзор за выделенной Украиной военной помощью и создать совместную рабочую группу специально по этому вопросу.

15 июля Спартц попросила не втягивать ее во внутреннюю политику Украины после того, как глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов назвал его "животным".

30 июля конгрессвумен обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, призвав его приостановить "зерновое соглашение", пока не будут приняты надлежащие меры безопасности для Украины.

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