Виктории Спартц предлагали встретиться с Ермаком, однако она отказалась, - CNN
Члену Палаты представителей Конгресса США Виктории Спартц предлагали встретиться с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, но она отказалась
Об этом пишет CNN.
Издание сообщает, что Спартц, первый родившийся в Украине член Конгресса США, выразил желание присоединиться к делегации Конгресса во время визита в Украину, но она не была приглашена. Она использовала свои деньги, чтобы прилететь к границе Украины с Польшей, а там связалась с законодателями, чтобы присоединиться к некоторым их встречам.
Члены, которые были частью официальной поездки, сообщили CNN, что Спартц была "спорной", "обвинительной" и "неполезной" во время ключевых встреч с членами НАТО, генералами и чиновниками.
По данным анонимных источников, украинские чиновники предложили организовать встречу с Ермаком, чтобы прояснить ситуацию, но она отказалась принять ее.
Спартц признала, что ей предлагали встретиться с Ермаком после того, как она направила письмо Байдену, но тогда МИД Украины раскритиковало ее нападки на Ермака как "цинические" и "безосновательные".
"Я решила, что эта встреча будет непродуктивной при таких обстоятельствах", - сказала она.
Журналисты сообщают, что в смс-сообщении помощнику Зеленского 24 июня Спартц предлагала "связать" помощника "с нужными людьми", которые, по ее словам, могут помочь украинской армии победить.
"Вы хотите, чтобы я отправила кого-то хорошего, чтобы обсудить тренировки, когда вы вернетесь, или, возможно, он сможет встретиться с Резниковым или кем-то другим на следующей неделе? Некоторые из них также могут привезти очень современное оборудование для использования... он сделает это как услугу для вас и для меня, поэтому нам придется держать эти встречи не для протокола", – написала Спартц.
Отвечая на вопрос об этих текстах, Спартц сказала CNN, что они были вырваны из контекста, и что она просто пыталась помочь наладить связи со всеми, кто хочет помочь Украине выиграть войну, особенно с некоторыми ветеранами, которые могут дать бесплатные и беспристрастные. советы как услугу я, потому что они мои друзья".
- 18 мая Виктория Спартц, первая этническая украинка, вошедшая в Конгресс США, посетила Запорожье.
- 9 июля член Палаты представителей США Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой дать объяснения по безопасности переговоров с руководителем Офиса Президента Ермаком. В МИД Украины отреагировали на заявление.
- 14 июля конгрессвумен Виктория Спартц в очередной раз призвала организовать надлежащий надзор за выделенной Украиной военной помощью и создать совместную рабочую группу специально по этому вопросу.
- 15 июля Спартц попросила не втягивать ее во внутреннюю политику Украины после того, как глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов назвал его "животным".
- 30 июля конгрессвумен обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, призвав его приостановить "зерновое соглашение", пока не будут приняты надлежащие меры безопасности для Украины.
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