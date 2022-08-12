О вызове на заседание Национального совета по борьбе с дискриминацией сообщил ее глава Асталош Чаба.

Будет рассматриваться жалоба на скандальное выступление венгерского премьер-министра в румынском курортном городке Беиле Тушнад. Там он заявил о недопустимости "смешения рас" в Европе.

Жалобу в Национальный совет по борьбе с дискриминацией подал заместитель главы Национальной либеральной партии Румынии Александру Мурару. Он считает, что подобные высказывания "на самом деле подстрекают к социальному эксперименту — евгеники, которая стала основой эксклюзива, преследований и преступлений XX века".

"Призывы к "расовой чистоте" неприемлемы в европейской и толерантной Румынии. Речь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана происходит из расовых идеологий, обреченных на смерть миллионы жизней в XX веке", — утверждает румынский политик.

Политик также указал, что Орбан находился и выступал в Беилле Тушнаде как частное лицо, так что на него не распространяется дипломатический иммунитет.

25 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за националистических заявлений, выступив против смешения европейских и неевропейских рас.

Лидеры основных групп Европарламента назвали высказывания венгерского премьера Виктора Орбана "непростительными" и "откровенно расистскими".

25 июля венгерский премьер попал в скандал из-за националистических заявлений, выступив против смешения европейских и неевропейских рас.

28 июля Виктор Орбан, комментируя свои скандальные высказывания, сказал, что его неправильно поняли.

Ранее Орбан ответил на обвинение его в расизме библейским тезисом о сотворении человека.

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жужа Хегедюш покинула свой пост после скандальной речи Виктора Орбана о "чистоте нации" и "упадке Европы".

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