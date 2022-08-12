Виктора Орбана вызывают в румынский Национальный совет борьбы с дискриминацией из-за заявлений о "смешанных расах"
Жалобу на выступление Орбана подал заместитель главы Национальной либеральной партии Румынии Александру Мурару
О вызове на заседание Национального совета по борьбе с дискриминацией сообщил ее глава Асталош Чаба.
Будет рассматриваться жалоба на скандальное выступление венгерского премьер-министра в румынском курортном городке Беиле Тушнад. Там он заявил о недопустимости "смешения рас" в Европе.
Жалобу в Национальный совет по борьбе с дискриминацией подал заместитель главы Национальной либеральной партии Румынии Александру Мурару. Он считает, что подобные высказывания "на самом деле подстрекают к социальному эксперименту — евгеники, которая стала основой эксклюзива, преследований и преступлений XX века".
"Призывы к "расовой чистоте" неприемлемы в европейской и толерантной Румынии. Речь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана происходит из расовых идеологий, обреченных на смерть миллионы жизней в XX веке", — утверждает румынский политик.
Политик также указал, что Орбан находился и выступал в Беилле Тушнаде как частное лицо, так что на него не распространяется дипломатический иммунитет.
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