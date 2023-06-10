Виктора Медведчука лишили статуса академика юридических наук

Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Юлия Гришина

"Только что на общем собрании Национальной академии правовых наук Украины было принято решение о лишении статуса действующего члена (академика) Виктора Медведчука. Искореняем из Украины все, что связано с рашистами!", - говорится в сообщении.

Издание ZN.UA со ссылкой на источники в руководстве академии пишет , что решение об исключении Медведчука из состава академии поддержали все 37 присутствующих других академиков. Члены-корреспонденты не участвовали в голосовании по уставу учреждения. На собрании утвердили результаты этого тайного голосования – 159 "за".

Во время заседания поднимались и вопросы лишения звания академика министра образования и науки времен президента-беглеца Виктора Януковича Дмитрия Табачника. Однако на заседании заявили, что он исключен из состава Национальной академии правовых наук с 2017 года, несмотря на отсутствие официального уведомления. Как отметили источники, вопрос его статуса действительного члена выясняется.