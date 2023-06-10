Виктора Медведчука лишили статуса академика юридических наук
Бывшего нардепа от ОПЗЖ, подозреваемого в госизмене кума Путина, Виктора Медведчука исключили из Национальной академии правовых наук
Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Юлия Гришина
"Только что на общем собрании Национальной академии правовых наук Украины было принято решение о лишении статуса действующего члена (академика) Виктора Медведчука. Искореняем из Украины все, что связано с рашистами!", - говорится в сообщении.
Издание ZN.UA со ссылкой на источники в руководстве академии пишет , что решение об исключении Медведчука из состава академии поддержали все 37 присутствующих других академиков. Члены-корреспонденты не участвовали в голосовании по уставу учреждения. На собрании утвердили результаты этого тайного голосования – 159 "за".
Во время заседания поднимались и вопросы лишения звания академика министра образования и науки времен президента-беглеца Виктора Януковича Дмитрия Табачника. Однако на заседании заявили, что он исключен из состава Национальной академии правовых наук с 2017 года, несмотря на отсутствие официального уведомления. Как отметили источники, вопрос его статуса действительного члена выясняется.
- Напомним, в январе 2023 года Верховная Рада лишила Медведчука мандата. Также президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства.
- 24 мая этого года квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области лишила Виктора Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью.
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