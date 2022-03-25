Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь и увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире, - Зеленский обратился к Орбану

Об этом Зеленский сказал в своем обращении к Евросовету и народам Европы.



"Литва, Латвия, Эстония – за нас. Польша – за нас. Франция: Эммануэль, я очень верю, что вы будете за нас. Словения, Словакия, Чехия – за нас. Румыния – знает, что такое достоинство, а значит в решающий момент будет за нас. Болгария - за нас. Греция - верю, что с нами. Германия - я немного позже. Португалия - ну практически. Хорватия - за нас. Швеция - желто-синие всегда должны быть вместе. Финляндия - знаю, что вы за нас. Нидерланды - за рациональных, поэтому найдем общий язык. Мальта, Дания - верю, что удастся. Люксембург - мы понимаем друг друга. Кипр - очень верю, что с нами. Италия - спасибо за поддержку. Испания, Бельгия - найдем общий язык и аргументы. Австрия - вместе с украинцами, для вас это возможности, я уверен. Ирландия - ну практически", - сказал Владимир Зеленский.



Отдельно Президент Украины обратился к Венгрии и их премьер-министру Виктору Орбану.



"Венгрия. Я хочу остановиться здесь и быть откровенным. Один раз и навсегда. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство. Я был в Будапеште, обожаю ваш город, был много раз. Очень красиво, душевно. Такие же и люди... У вас были трагические моменты в жизни. Я был на вашей набережной, я видел этот мемориал. Обувь на реке Дунай. О массовых убийствах. Я был со своей семьей. Послушай, Виктор. Знаешь, что происходит в Мариуполе? Посмотри на ту обувь и увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире... И это сегодня делает Россия. Та же обувь в Мариуполе. А ты колеблешься вводить санкции или нет. Пропускать оружие или нет. Торговать с Россией или нет. Нет времени колебаться, пора решать. Мы верим в вас и твой народ. Мы верем, что в решающий момент и Германия тоже будет с нами. Слава Украине", - завершил свое обращение Зеленский.



Справка : Обувь на реке Дунай – мемориал в память о жертвах Холокоста, установленный в 2005 году на берегу Дуная в Будапеште. Чтобы не заниматься погребением, нацисты расстреливали жертв на берегу реки, для экономии шаров сковывая цепью 50—60 человек и стреляя только в первого — падая, он тянул за собой других.



Евреев привозили в дунайскую набережную на грузовиках, приказывали снять обувь и увозили на баржах в неизвестном направлении. Оставленная на набережной обувь шла на продажу или использовалась фашистами для собственных нужд.





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