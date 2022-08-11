Об этом Ющенко сообщил в Facebook.

"Это всеми нами любимый мед, собранный на пасеках земли Великих Украинцев. Шевченковский мед был собран в Моринцах, Бандеровский - в родном селе Степана Андреевича - Старом Угринове", - уточнил экс-президент.

По его словам, первая партия меда, а это примерно 25 000 стиков, попадет к защитникам в ближайшее время.

"Сегодня у нации, которая уже консолидирована и едина, я очень хочу совета, чтобы Вы предложили свои варианты фамилий Великих Украинцев для следующей серии. Абсолютно убежден, что Вам есть кого посоветовать!", - попросил Ющенко.

11 августа во Львове была передана очередная помощь для военных.