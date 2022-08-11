Виктор Ющенко будет присылать украинским защитникам мед
Третий президент Украины будет поставлять мед для бойцов на фронте
Об этом Ющенко сообщил в Facebook.
"Это всеми нами любимый мед, собранный на пасеках земли Великих Украинцев. Шевченковский мед был собран в Моринцах, Бандеровский - в родном селе Степана Андреевича - Старом Угринове", - уточнил экс-президент.
По его словам, первая партия меда, а это примерно 25 000 стиков, попадет к защитникам в ближайшее время.
"Сегодня у нации, которая уже консолидирована и едина, я очень хочу совета, чтобы Вы предложили свои варианты фамилий Великих Украинцев для следующей серии. Абсолютно убежден, что Вам есть кого посоветовать!", - попросил Ющенко.
- 11 августа во Львове была передана очередная помощь для военных.
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