Виктор Ляшко назвал лучшую COVID-вакцину
Лучшей вакциной от COVID-19 Ляшко назвал ту, которая доступна в настоящее время для прививки
Об этом он заявил на брифинге по внедрению COVID сертификатов в Действия и взаимном признании с ЕС.
"Лучшая вакцина та, которая рядом", - сказал он.
Министр здравоохранения отмечает, что не надо тянуть с вакцинированием.
"Лучшее время вакцинироваться - это сегодня. Не переносите все на" после праздников ", - добавил Ляшко.
По его словам, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них выдается европейский сертификат.
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