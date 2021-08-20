Виктор Ляшко назвал лучшую COVID-вакцину

Об этом он заявил на брифинге по внедрению COVID сертификатов в Действия и взаимном признании с ЕС.



"Лучшая вакцина та, которая рядом", - сказал он.



Министр здравоохранения отмечает, что не надо тянуть с вакцинированием.



"Лучшее время вакцинироваться - это сегодня. Не переносите все на" после праздников ", - добавил Ляшко.



По его словам, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них выдается европейский сертификат.

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