Об этом информирует британское новостное агентство Reuters .

Московский суд оштрафовал Фонд Викимедиа на $88 тыс. за отказ удалить то, что он назвал дезинформацией, из статей русскоязычной Википедии о войне, в частности "Вторжение России в Украину", "Военные преступления во время российского вторжения в Украину" и "Бойня в Буче" .

"Это решение означает, что хорошо полученные, проверенные знания в Википедии, не согласующиеся с учетными записями российского правительства, являются дезинформацией.

Правительство нацелено на информацию, которая является жизненно важной для жизни людей во время кризиса. Мы призываем суд пересмотреть решение в пользу права каждого на доступ к знаниям и свободу выражения мнений", – сказал заместитель генерального юрисконсульта Фонда Викимедиа Стивен Лапорт.

Суд в Москве утверждал, что "дезинформация" в Википедии представляет угрозу общественному порядку в России и что Фонд со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, работает в России. Поэтому организацию привлекли к ответственности по закону за неизвлечение запрещенной информации.

Википедия утверждает, что удаление информации является нарушением прав человека, а записи пишут и редактируют волонтеры.

"Рассказы о войне, крупнейшее наземное вторжение в Европе со времен Второй мировой войны, резко отличаются – и стали очень политизированными, поскольку журналистов как в Москве, так и на Западе регулярно обвиняют в ложном отчете о войне.

Президент Владимир Путин и российские чиновники не используют слова "война" или "вторжение". Россия говорит, что якобы доказательства военных преступлений состоят из тщательно сконструированных фейков и что Украина и ее западные поклонники распространяют дезинформацию о российских войсках", - добавили в ведомстве.

Отметим, что Роскомнадзор дискредитирует Википедию и, угрожая штрафом, требует удалить статью о войне РФ против Украины. Россияне угрожают Википедии штрафом до 4 млн рублей "за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации, направленной на дезинформацию российских пользователей".

Также Роскомсвобода заявила , что с 24 февраля в России заблокировано около 3 тысяч сайтов, которые решались выражать альтернативную точку зрения на события, связанные с войной в Украине.

Роскомнадзор уже угрожал заблокировать "Русскую Википедию" за статью о вторжении в Украину.

Ранее Meta отказалась выполнять требование Роскомнадзора снять ограничения с российских медиа в Facebook.

Путин обсудил с генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем создание российской альтернативы Википедии.

По итогам апреля в украинской Википедии достигнуто 107 миллионов просмотров страниц. Это 15-е место среди всех языковых версий Википедии, которых насчитывается более 300.

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