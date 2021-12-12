Вифлеемский огонь киевлянам передадут в Михайловском Златоверхом
Сегодня, 12 декабря 2021 года, пластуны передадут Вифлеемский Огонь Мира общине города Киева
Распространение Вифлеемского Огня Мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа, рассказывает Вечерний Киев.
В скаутском пояснении горящий огонек символизирует ожидания в период поста, полную жертвенность. Свет - символ тепла, мира и согласия, а также душевного спокойствия, любви к людям и миру. Несмотря на пандемию, мероприятие состоится в формате "офлайн".
Официальный церемониал передачи Вифлеемского Огня Мира состоится 12 декабря в 19:30 в Михайловском Златоверхом монастыре.
После официальной передачи в Киеве пластуны будут распространять огонь по больницам, церквям, приютам, а также повезут защитникам в зону боевых действий на Востоке Украины. Кроме того, состоятся официальные передачи в Верховной Раде, Киевсовете и других учреждениях.
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