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Главная война с Россией "Видят" вертолеты и самолеты за 8-18 км. ВСУ получили ЗРК Stormer HVM из Британии, - Defense Express

"Видят" вертолеты и самолеты за 8-18 км. ВСУ получили ЗРК Stormer HVM из Британии, - Defense Express

24 июля, 2022 воскресенье
20:40
война с Россией

Такие зенитные комплексы "видят" рашистские штурмовики на дистанции до 18 километров

Об этом сообщает Defense Express .

По информации издания, Вооруженные Силы Украины уже используют на фронте в качестве армейской ПВО зенитно-ракетные комплексы малой дальности Stormer HVM. Украинская сторона получила от Великобритании пять таких ЗРК.

"Главная и важная особенность британского ЗРК малой дальности Stormer HVM – этот комплекс приводит свои ракеты на цель в полуавтоматическом режиме, с помощью лазерного луча. А так как своей радиолокационной станции на этом ЗРК нет, то Stormer HVM по существу "невидим" для рашистских самолетов и вертолетов", - отмечается в материале.

Тем не менее, остается вопрос с датчиками лазерного облучения, которые могут стоять на вражеских Ка-52. Но и эту проблему украинские военные умеют решать, судя по успешным примерам уничтожения российских вертолетов из ПТРК "Стугна".

Известно, что Stormer HVM может уничтожать воздушные цели на высоте до 7 км и на дальности также до 7 км. Но при этом дальность обнаружения воздушной цели типа "самолет" может составлять до 18 км, дальность обнаружения воздушной цели типа "вертолет" - до 8 км.

  • Напомним, HIMARS и другая предоставленная Западом новейшая артиллерия ВСУ позволят в ближайшее время изменить характер боевых действий.
  • 21 июля аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что наступательный потенциал российских кафиров исчерпан, ведь дальнобойное оружие, особенно системы HIMARS, Вооруженных сил Украины нивелирует тактику страны-агрессора России.

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оружие
военные силы Украины
Великобритания
оружие для Украины
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