Об этом сообщает Defense Express .

По информации издания, Вооруженные Силы Украины уже используют на фронте в качестве армейской ПВО зенитно-ракетные комплексы малой дальности Stormer HVM. Украинская сторона получила от Великобритании пять таких ЗРК.

"Главная и важная особенность британского ЗРК малой дальности Stormer HVM – этот комплекс приводит свои ракеты на цель в полуавтоматическом режиме, с помощью лазерного луча. А так как своей радиолокационной станции на этом ЗРК нет, то Stormer HVM по существу "невидим" для рашистских самолетов и вертолетов", - отмечается в материале.

Тем не менее, остается вопрос с датчиками лазерного облучения, которые могут стоять на вражеских Ка-52. Но и эту проблему украинские военные умеют решать, судя по успешным примерам уничтожения российских вертолетов из ПТРК "Стугна".

Известно, что Stormer HVM может уничтожать воздушные цели на высоте до 7 км и на дальности также до 7 км. Но при этом дальность обнаружения воздушной цели типа "самолет" может составлять до 18 км, дальность обнаружения воздушной цели типа "вертолет" - до 8 км.

Напомним, HIMARS и другая предоставленная Западом новейшая артиллерия ВСУ позволят в ближайшее время изменить характер боевых действий.

21 июля аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что наступательный потенциал российских кафиров исчерпан, ведь дальнобойное оружие, особенно системы HIMARS, Вооруженных сил Украины нивелирует тактику страны-агрессора России.

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