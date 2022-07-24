"Видят" вертолеты и самолеты за 8-18 км. ВСУ получили ЗРК Stormer HVM из Британии, - Defense Express
Такие зенитные комплексы "видят" рашистские штурмовики на дистанции до 18 километров
Об этом сообщает Defense Express .
По информации издания, Вооруженные Силы Украины уже используют на фронте в качестве армейской ПВО зенитно-ракетные комплексы малой дальности Stormer HVM. Украинская сторона получила от Великобритании пять таких ЗРК.
"Главная и важная особенность британского ЗРК малой дальности Stormer HVM – этот комплекс приводит свои ракеты на цель в полуавтоматическом режиме, с помощью лазерного луча. А так как своей радиолокационной станции на этом ЗРК нет, то Stormer HVM по существу "невидим" для рашистских самолетов и вертолетов", - отмечается в материале.
Тем не менее, остается вопрос с датчиками лазерного облучения, которые могут стоять на вражеских Ка-52. Но и эту проблему украинские военные умеют решать, судя по успешным примерам уничтожения российских вертолетов из ПТРК "Стугна".
Известно, что Stormer HVM может уничтожать воздушные цели на высоте до 7 км и на дальности также до 7 км. Но при этом дальность обнаружения воздушной цели типа "самолет" может составлять до 18 км, дальность обнаружения воздушной цели типа "вертолет" - до 8 км.
- Напомним, HIMARS и другая предоставленная Западом новейшая артиллерия ВСУ позволят в ближайшее время изменить характер боевых действий.
- 21 июля аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что наступательный потенциал российских кафиров исчерпан, ведь дальнобойное оружие, особенно системы HIMARS, Вооруженных сил Украины нивелирует тактику страны-агрессора России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное