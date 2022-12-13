"Видят на примере РФ, чем это может закончиться": Данилов прокомментировал вероятность наступления из Беларуси
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что не следует ожидать нападения из Беларуси, потому что у беларусов нет желания воевать с Украиной
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Мы в курсе, что там происходит. Действительно сегодня там были учения. Мы были уведомлены о том, что они там будут происходить. И это для нас не внезапная вещь. Мы готовы к любому развитию событий: если РФ совместно с беларусами будут совершать те или иные акты агрессии", - сказал Данилов.
В то же время, он отметил, что у беларусов нет желания повторить судьбу россиян.
"Они знают, чем это для них может закончиться, они видят на примере РФ, сколько россиян - тысячами - мы упаковываем каждую неделю, чтобы их хоронили на своей территории. Некоторых они вообще не забирают", - добавил Данилов.
Секретарь СНБО также сказал, отвечая на вопрос о предложении Президента Украины о выводе войск РФ из Украины на Рождество, что не следует этого ожидать.
"Конечно, к Рождеству могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России. Мы понимаем, что они никуда не уйдут... Но мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, включая Крым", - подчеркнул Данилов.
- 13 декабря стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что способность РФ начать "большое наступление" может быть восстановлена до конца января или февраля.
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