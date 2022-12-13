Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Мы в курсе, что там происходит. Действительно сегодня там были учения. Мы были уведомлены о том, что они там будут происходить. И это для нас не внезапная вещь. Мы готовы к любому развитию событий: если РФ совместно с беларусами будут совершать те или иные акты агрессии", - сказал Данилов.

В то же время, он отметил, что у беларусов нет желания повторить судьбу россиян.

"Они знают, чем это для них может закончиться, они видят на примере РФ, сколько россиян - тысячами - мы упаковываем каждую неделю, чтобы их хоронили на своей территории. Некоторых они вообще не забирают", - добавил Данилов.

Секретарь СНБО также сказал, отвечая на вопрос о предложении Президента Украины о выводе войск РФ из Украины на Рождество, что не следует этого ожидать.

"Конечно, к Рождеству могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России. Мы понимаем, что они никуда не уйдут... Но мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, включая Крым", - подчеркнул Данилов.

13 декабря стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что способность РФ начать "большое наступление" может быть восстановлена до конца января или февраля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb