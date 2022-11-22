Видимые и растущие неудачи России толкают ее к эскалации войны в Украине, - Шольц
Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине, в частности, обстрела объектов инфраструктуры
Об этом он сказал на конференции в Берлине, пишет Reuters.
"Учитывая развитие войны и видимые и растущие неудачи России... мы должны быть готовы к эскалации", - сказал Шольц.
По его словам, эскалация может включать разрушение инфраструктуры.
Шольц заявил, что фонд обороны в размере 100 миллиардов евро, о котором было объявлено после вторжения России, стал результатом извлеченного урока для создания оборонных запасов немецких вооруженных сил.
- 15 ноября во время выступления на саммите G20 в Индонезии Олаф Шольц заявил, что лучший способ возобновить мировую экономику – это прекратить войну в Украине.
- А 19 ноября канцлер Германии заявил, что Россия должна прекратить войну против Украины и вывести все свои войска с ее территории – никто не имеет права забирать себе чужую территорию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 39.97Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное