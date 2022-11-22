Видимые и растущие неудачи России толкают ее к эскалации войны в Украине, - Шольц

Об этом он сказал на конференции в Берлине, пишет Reuters.

"Учитывая развитие войны и видимые и растущие неудачи России... мы должны быть готовы к эскалации", - сказал Шольц.

По его словам, эскалация может включать разрушение инфраструктуры.

Шольц заявил, что фонд обороны в размере 100 миллиардов евро, о котором было объявлено после вторжения России, стал результатом извлеченного урока для создания оборонных запасов немецких вооруженных сил.

15 ноября во время выступления на саммите G20 в Индонезии Олаф Шольц заявил, что лучший способ возобновить мировую экономику – это прекратить войну в Украине.

А 19 ноября канцлер Германии заявил, что Россия должна прекратить войну против Украины и вывести все свои войска с ее территории – никто не имеет права забирать себе чужую территорию.

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