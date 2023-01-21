"Видимо, не улыбнулся": волонтер рассказал, как его схватили оккупанты, когда он эвакуировал людей из Мариуполя
Игорь Талалай успел заехать в город, забрать четырех человек, а уехать уже не смог
Об этом Игорь Талалай рассказал в программе "Война и волонтеры" с Кристиной Парубий на канале "Эспрессо".
Игорь Талалай 19 марта въехал в Мариуполь утром. У него были адреса, по которым нужно было заехать, посмотреть, есть ли там люди.
Также в центре было хранилище, где находились местные, желающие уехать.
"Я взял четырех человек, - рассказывает Игорь Талалай. - Блокпостов было очень много, проверяли каждую машину, на каждом посту. А когда выезжал из города, на блокпосте сказали, все ты приехал. Там была полиция ДНР и российские военные.
Не улыбнулся, должно быть, им. Так сказали, все, друг, поехали, будем учиться улыбаться. На самом деле обратили внимание на мои ботинки. У меня были угги, поэтому подумали, что я переодетый военный, который пытается уехать в гражданской одежде. А может, просто не понравился".
Игорь был задержан. В русской тюрьме он пробыл 88 дней.
Напомним, история волонтера попала в комиксы в США.
- 21 января стало известно, что издание The Insider выпустило комикс об истории волонтера . Рассказ написал лауреат Пулитцеровской премии Энтони Дель Коль.
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