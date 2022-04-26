Видим Японию важным участником антивоенной коалиции и договоров о безопасности Украины, - Зеленский

Об этом он написал в Twitter.



"Проинформировал о героическом противостоянии агрессии РФ. Поблагодарил Японию за важную поддержку. Обсудили перспективы послевоенного взаимодействия. Видим Японию как важного участника антивоенной коалиции и будущих договоренностей о безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности Украины.