Видим Японию важным участником антивоенной коалиции и договоров о безопасности Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел переговоры по телефону с премьер-министром Японии Фумио Кисидой
Об этом он написал в Twitter.
"Проинформировал о героическом противостоянии агрессии РФ. Поблагодарил Японию за важную поддержку. Обсудили перспективы послевоенного взаимодействия. Видим Японию как важного участника антивоенной коалиции и будущих договоренностей о безопасности Украины", - говорится в сообщении.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности Украины.
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