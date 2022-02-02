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Главная Наука "Видим в этом прямую попытку захватить академию": преподаватель "Могилянки" анонсировал протесты студентов под Минобразования из-за непризнания выборов президента ЗВО
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"Видим в этом прямую попытку захватить академию": преподаватель "Могилянки" анонсировал протесты студентов под Минобразования из-за непризнания выборов президента ЗВО

2 февраля, 2022 среда
22:55
Наука

Старший преподаватель кафедры международного и европейского права Киево-Могилянской академии Сергей Петухов заявил, что непризнание выборов президента заведения со стороны Минобразования может свидетельствовать о желании захватить ВУЗ

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Это какое-то особое отношение министра и министерства под его руководством к Киево-Могилянской академии, потому что не больше месяца назад состоялись во новосозданом Харьковском университете, где МОН сказало, что не имеет полномочий проверять процедуру проведения выборов и заключила контракт с новоизбранным ректором буквально за два дня. В данном случае, почему-то кардинально изменило позицию именно для НаУКМА. Мы видим в этом прямую попытку захватить академию, дестабилизировать ситуацию и, таким образом, сделать так, чтобы академия не имела избранного президента", - сказал преподаватель.

По словам Петухова, все представители Могилянского сообщества заявили о признании результатов выборов.

"Это и студенты, и преподаватели, и выпускники. Оба кандидата подписали протокол. Мы не видим оснований сейчас Министерству не признавать выборы, кроме желания захватить академию или дестабилизировать ситуацию. Университет работает, у нас все хорошо", - добавил он.

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Преподаватель напомнил, что Минобразования опубликовало приказ о новых выборах, назначенных на 27 апреля.

"В то же время студенты "Могилянки" объявили о бессрочной забастовке и анонсировали акции протеста против решения Министерства. Я думаю, что будет и позиция преподавателей университета, и активизировались народные депутаты, упомянувшие о зарегистрированном постановлении об увольнении Шкарлета, которое могут реанимировать в ближайшее время и рассмотреть, учитывая негативные события, которые произошли в ближайшее время в высшем образовании и школьном тоже", – сказал Петухов.

Он также прокомментировал нападение на один из избирательных участков во время выборов.

"В тот же день, когда произошло это нападение, мои коллеги, которые являются членами избирательной комиссии, дали свои показания следователю в Подольском управлении Нацполиции в Киеве и так же передали все записи с видеокамер, которые есть в распоряжении НаУКМА. Мы ожидаем расследования этого дела, потому что эти нападения не могли быть возможны в центре Киева днем, когда все это видят", - подытожил преподаватель.


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Сергей Шкарлет
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