"Видим провал за провалом в Гособоронзаказе": представитель InformNapalm об обеспечении ТрО и возможном формате войны с РФ

Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"В данном случае, мэры крупных городов должны удовлетворять потребности своих подразделений терробороны (ТрО), мы сейчас видим провал за провалом в выполнении Государственного оборонного заказа. Боец без современных средств ведения боя не может дать необходимого результата. Если мы говорим о возможном российском вторжении и вторжение в города, это в первую очередь любимая тактика россиян - загнать кучу бронетехники", - сказал деятель.



По его словам, РФ сосредоточила 25 тыс. танков и БТРов на наших границах.



"Мы должны рассчитывать на наш собственный продукт, у нас есть потрясающие по характеристикам и качеству ПТРК "Стугна", которые на испытаниях показали эффективность. То, что говорят парламентарии, что мы закупили кучу ракет - это замечательно, однако главное в условиях ведения современного боя – это количество пусковых установок", – добавил Макарук.



Он напомнил, что экс-главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак расформировал танковый отряд при обороне Киева с направления Беларуси.



"У нас там не закрыто. Как раз защита Киева расчетами таких противотанковых ракетных комплексов – это будет лучшая оборона. В большой город зайти при том, что будет ПТРК, гранатометы и стрелковое оружие, – это самоубийство для любой армии", – подытожил волонтер.



Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал актуальную цифру российских войск на границе с Украиной.