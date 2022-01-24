"Видим провал за провалом в Гособоронзаказе": представитель InformNapalm об обеспечении ТрО и возможном формате войны с РФ
Спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарчук считает, что Россия может масштабно атаковать Украину с помощью танков и бронетехники
Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"В данном случае, мэры крупных городов должны удовлетворять потребности своих подразделений терробороны (ТрО), мы сейчас видим провал за провалом в выполнении Государственного оборонного заказа. Боец без современных средств ведения боя не может дать необходимого результата. Если мы говорим о возможном российском вторжении и вторжение в города, это в первую очередь любимая тактика россиян - загнать кучу бронетехники", - сказал деятель.
По его словам, РФ сосредоточила 25 тыс. танков и БТРов на наших границах.
"Мы должны рассчитывать на наш собственный продукт, у нас есть потрясающие по характеристикам и качеству ПТРК "Стугна", которые на испытаниях показали эффективность. То, что говорят парламентарии, что мы закупили кучу ракет - это замечательно, однако главное в условиях ведения современного боя – это количество пусковых установок", – добавил Макарук.
Он напомнил, что экс-главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак расформировал танковый отряд при обороне Киева с направления Беларуси.
"У нас там не закрыто. Как раз защита Киева расчетами таких противотанковых ракетных комплексов – это будет лучшая оборона. В большой город зайти при том, что будет ПТРК, гранатометы и стрелковое оружие, – это самоубийство для любой армии", – подытожил волонтер.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал актуальную цифру российских войск на границе с Украиной.
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