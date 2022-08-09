Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Действительно, есть предпосылки к тому, что россияне теряют инициативу. Это означает на тактическом уровне, что ВСУ имеют успехи и проводят наступления, а россияне теряют инициативу. Потому что инициатива всегда в руках наступающего", - подчеркнул военный аналитик.



Игаль Левин отметил важность перехода в контрнаступление, которое является не только возвращением территорий, потому что территории можно вернуть разными путями, а это с военной точки зрения содержание инициативы, потому что именно тот, кто наступает и решает, где будет бить, куда врагу опрокидывать резервы и когда битва начнется.



"Все больше и больше новостей, которые мы слышим о контрнаступательных действиях ВСУ, несомненно положительны. Еще два-три месяца назад такого не было, и это говорит о тенденциях того, что у россиян иссякают силы. Также свежий отчет британской разведки подтверждает, что российской армии не хватает пехоты и живой силы", - добавил Левин.

30 июля Институт изучения войны отметил, что контрнаступление ВСУ на Херсон может помешать российской аннексии области

Также военный эксперт Defense Express Иван Киричевский убежден, что контрнаступление ВСУ на Юге Украины неизбежно

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