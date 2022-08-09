Видим предпосылки к потере инициативы россиян, – военный аналитик Левин
Игаль Левин, офицер армии обороны Израиля, военный аналитик, отметил, что инициатива всегда в руках наступающего, и поэтому именно он решает, где будет бить, куда врагу перебрасывать резервы и когда битва начнется
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Действительно, есть предпосылки к тому, что россияне теряют инициативу. Это означает на тактическом уровне, что ВСУ имеют успехи и проводят наступления, а россияне теряют инициативу. Потому что инициатива всегда в руках наступающего", - подчеркнул военный аналитик.
Игаль Левин отметил важность перехода в контрнаступление, которое является не только возвращением территорий, потому что территории можно вернуть разными путями, а это с военной точки зрения содержание инициативы, потому что именно тот, кто наступает и решает, где будет бить, куда врагу опрокидывать резервы и когда битва начнется.
"Все больше и больше новостей, которые мы слышим о контрнаступательных действиях ВСУ, несомненно положительны. Еще два-три месяца назад такого не было, и это говорит о тенденциях того, что у россиян иссякают силы. Также свежий отчет британской разведки подтверждает, что российской армии не хватает пехоты и живой силы", - добавил Левин.
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