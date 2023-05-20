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Видим абсолютный провал россиян в Бахмуте, - разведка

20 мая, 2023 суббота
14:51
Война с Россией

Мы видим абсолютно провальную для российских окупантов кампанию по Бахмуту. После задачи захватить город до 9 мая – ситуация начала складываться по-другому

Об этом в комментарии Укринформу сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Продолжается оборонительная операция украинских защитников, крепость Бахмут держится. Для Украины это стоит больших усилий, героических усилий наших защитников, но факт того, что враг вынужден опрокидывать дополнительные резервы, для того, чтобы продолжать операцию по Бахмуту, свидетельствует в целом о провалах их наступательных действий", - сказал Юсов.

Он отметил, что все самые лучшие резервы армии РФ уже были использованы на войне.

"Сейчас воюет уже не тот состав армии, который был в начале вторжения, и то, что опрокидывают эти резервы на Бахмутское направление, значит, что они не будут использованы на других направлениях фронта. И это так же одно из достижений украинских защитников", - сказал Юсов.

Он добавил, что зимнее наступление России свелось к безрезультатным операциям на нескольких направлениях.

"Мы видим абсолютно провальную для российских оккупантов кампанию по Бахмуту. В конце концов, стояли перед ними очередные задачи после многих провалов – до конца марта оккупировать украинский Донбасс . Это не получилось и было провалено. До 9 мая оккупировать Бахмут – сейчас мы видим, что ситуация складывается иным образом, когда представители кафиров публично говорят о том, что им приходится отступать", - сказал Юсов.

Донетчина
Бахмут
Военные новости
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