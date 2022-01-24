Видим 109 тыс. военной компоненты, 10-11 тыс. сопровождения, - Данилов о войсках РФ на границе Украины

Об этом он сказал на брифинге, передаёт Еспресо.TV.



"Мы, на сегодняшний день, видим 109 тыс. военной компоненты. Мы видим где-то 10-11 тыс. так называемого сопровождения или обоза. Если это для наших партнеров большой вопрос по увеличению, для нас это не новость. Это стабильная ситуация. Увеличение на 2-3 тыс. не является для нас критическим", - добавил Данилов.



Он прокомментировал военные учения, которые пройдут на территории Беларуси в феврале.



"Мы четко понимаем, что там будет, как там будет и это давление не только на нашу страну, а также США и ЕС, на способность отстаивать демократию", - подытожил он.

Ранее Данилов призвал сохранять спокойствие на фоне возможного вторжения России.