Видим 109 тыс. военной компоненты, 10-11 тыс. сопровождения, - Данилов о войсках РФ на границе Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал актуальную цифру российских войск на границе с Украиной
Об этом он сказал на брифинге, передаёт Еспресо.TV.
"Мы, на сегодняшний день, видим 109 тыс. военной компоненты. Мы видим где-то 10-11 тыс. так называемого сопровождения или обоза. Если это для наших партнеров большой вопрос по увеличению, для нас это не новость. Это стабильная ситуация. Увеличение на 2-3 тыс. не является для нас критическим", - добавил Данилов.
Он прокомментировал военные учения, которые пройдут на территории Беларуси в феврале.
"Мы четко понимаем, что там будет, как там будет и это давление не только на нашу страну, а также США и ЕС, на способность отстаивать демократию", - подытожил он.
- Ранее Данилов призвал сохранять спокойствие на фоне возможного вторжения России.
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