Видеозаписи Джамалы вышли в виде NFT

Об этом Джамала сообщила в Instagram.

Певица предоставила компании три видеозаписи, вышедшие в формате токена. Это ролики, на которых Джамала исполняет песни Сохнущая трава, Виростеш ти, сину и Meni Ğamdan Azat Eyle.

Отмечается, что 70% из всех собранных средств распределят поровну между двумя международными благотворительными организациями, которые сотрудничают с DIG Foundation: Save the Children и Women for Women International.

Это ролики, на которых Джамала исполняет песни Сохнущая трава, Виростеш ти, сину и Meni Ğamdan Azat Eyle. Отмечается, что 70% из всех собранных средств распределят поровну между двумя международными благотворительными организациями, которые сотрудничают с DIG Foundation: Save the Children и Women for Women International.

В июне Джамала появилась на сине-желтой обложке немецкого журнала.

В апреле Джамала сообщила, что в Европе во время концертов в поддержку Украины собрали более 83 млн евро.

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