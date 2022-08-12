Видеозаписи Джамалы вышли в виде NFT
Украинская певица присоединилась к благотворительной NFT-кампании #WeAreUkraine, которая собирает средства в поддержку детей и семей, пострадавших из-за войны войны
Об этом Джамала сообщила в Instagram.
Певица предоставила компании три видеозаписи, вышедшие в формате токена. Это ролики, на которых Джамала исполняет песни Сохнущая трава, Виростеш ти, сину и Meni Ğamdan Azat Eyle.
Отмечается, что 70% из всех собранных средств распределят поровну между двумя международными благотворительными организациями, которые сотрудничают с DIG Foundation: Save the Children и Women for Women International.
- В июне Джамала появилась на сине-желтой обложке немецкого журнала.
- В апреле Джамала сообщила, что в Европе во время концертов в поддержку Украины собрали более 83 млн евро.
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