Видеонаклейки, усовершенствованные реакции и навигации по чатам: у Telegram появились новые функции
Мессенджер Telegram получил несколько новых функций после последнего обновления приложения - в новой версии появились видеонаклейки, усовершенствованные реакции, кнопка для проверки новых реакций и другие нововведения
Об этом говорится в блоге Telegram.
Пользователи мессенджера получили возможность добавлять в приложение анимированные наклейки, которые можно создать простой конвертацией из видеофайла. Для этого достаточно любого видеоредактора.
Чтобы оставить реакцию с большой анимацией, теперь нужно подольше подержать эмодзи. Подобно интерактивным эмодзи, реакции теперь являются синхронизированными. Если другой участник чата поставит реакцию в момент открытия чата, вы увидите анимацию одновременно с ним.
В обновленном приложении набор реакций дополнился пятью новыми эмодзи. Также отдельно добавили новую навигацию между чатами: если пользователь зажмет слово Back, то сможет выбрать, к какому чату вернуться.
Telegram также сделал ряд улучшений - более качественные вызовы, переводчик в страницах мгновенного просмотра, возможность беззвучно отправить сообщения из меню распространения и десятки других усовершенствований.
- Напомним, после предновогоднего обновления в приложении Telegram появилась функция реагирования на публикации с помощью эмодзи, инструмент "спойлер" и переводчик.
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