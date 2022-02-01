Видеонаклейки, усовершенствованные реакции и навигации по чатам: у Telegram появились новые функции

Об этом говорится в блоге Telegram.



Пользователи мессенджера получили возможность добавлять в приложение анимированные наклейки, которые можно создать простой конвертацией из видеофайла. Для этого достаточно любого видеоредактора.



Чтобы оставить реакцию с большой анимацией, теперь нужно подольше подержать эмодзи. Подобно интерактивным эмодзи, реакции теперь являются синхронизированными. Если другой участник чата поставит реакцию в момент открытия чата, вы увидите анимацию одновременно с ним.



В обновленном приложении набор реакций дополнился пятью новыми эмодзи. Также отдельно добавили новую навигацию между чатами: если пользователь зажмет слово Back, то сможет выбрать, к какому чату вернуться.



Telegram также сделал ряд улучшений - более качественные вызовы, переводчик в страницах мгновенного просмотра, возможность беззвучно отправить сообщения из меню распространения и десятки других усовершенствований.

Напомним, после предновогоднего обновления в приложении Telegram появилась функция реагирования на публикации с помощью эмодзи, инструмент "спойлер" и переводчик.