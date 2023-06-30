Видеоигра Stray выйдет на Xbox. Известна дата релиза

На ивенте Annapurna Interactive Showcase 2023 года был представлен новый трейлер видеоигры Stray.

Ранее в игру, вышедшую в 2022 году, могли сыграть только пользователи ПК и Playstation. Однако с 10 августа геймеры могут попробовать Stray на Xbox.

Сюжетная история рассказывает о бездомном коте, который попадает в город, населенный работами, машинами и мутантами, и пытается вернуться в свою семью.

Трейлер видеоигры Stray на Xbox