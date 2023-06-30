Видеоигра Stray выйдет на Xbox. Известна дата релиза
Уже 10 августа геймеры смогут сыграть видеоигру Stray на консолях Xbox
На ивенте Annapurna Interactive Showcase 2023 года был представлен новый трейлер видеоигры Stray.
Ранее в игру, вышедшую в 2022 году, могли сыграть только пользователи ПК и Playstation. Однако с 10 августа геймеры могут попробовать Stray на Xbox.
Сюжетная история рассказывает о бездомном коте, который попадает в город, населенный работами, машинами и мутантами, и пытается вернуться в свою семью.
Трейлер видеоигры Stray на Xbox
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.75
Покупка 36.75Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное